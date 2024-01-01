Уночі окупанти атакували Україну: ППО збила 17 російських «шахедів»
Сьогодні, 09:04
У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Також запустили 23-ма ударні БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ракети запускали із повітряного простору Бєлгородської області, а дрони із району Чауда у Криму, а також із російських Єйська та Курська.
У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.
У Житомирській області російська армія атакувала інфраструктурний об'єкт. Також там збили три дрони-камікадзе.
Також повідомили про влучання у Чернігівській області.
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Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ракети запускали із повітряного простору Бєлгородської області, а дрони із району Чауда у Криму, а також із російських Єйська та Курська.
У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.
У Житомирській області російська армія атакувала інфраструктурний об'єкт. Також там збили три дрони-камікадзе.
Також повідомили про влучання у Чернігівській області.
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