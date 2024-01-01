Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень

Михайлу та Дмитру Добкіним, ймовірно незаконно заволоділа дизельним пальним на понад мільйон гривень. Виробники курятини отримали товар, проте відмовилися за нього сплачувати або ж повертати власнику.



Про це «ВолиньPost» повідомили у компанії постачальника, яка звернулася до редакції.



За словами представника компанії постачальника - понад 25 тонн палива було доставлено замовнику 5 серпня і за яке мали оплатити в день постачання в повному обсязі.



«Представники «Луцької аграрної компанії» прийняли нафтопродукти, але не оплатили та не підписали необхідні документи, що підтверджують постачання дизелю. Вмотивованого пояснення своїм діям вони не надали» - наголошують у компанії постачальника.



Паливна компанія попросила сплатити кошти або повернути товар, проте підприємство Добкіних виконувати власні зобов’язання відмовилося, повністю проігнорувавши запит. Зважаючи на це, постачальник звернувся до поліції з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння майном загальною вартістю понад 1,3 млн грн.



Аграрні інтереси Добкіних на Волині: що відомо

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцька аграрна компанія»



За інформацією видання Олексій Коваленко – засновник торгової марки «Епікур», через яку він нині судиться з братами. Він заявив про протиправне використання ТМ "Епікур" Добкіними та "незаконне" позбавлення його контролю над своєю часткою у Володимир-Волинській птахофабриці.



За шість днів до початку повномасштабної війни інвестор на своїй сторінці у



Також Коваленко розірвав ліцензійний договір на використання бренду «Епікур». Продукція і справді на деякий час зникла з полиць магазинів, але згодом повернулася зі зміненим дизайном упаковки. Як повідомляє



Станом на сьогодні «Луцькою аграрної компанією», і «Володимир-Волинською птахофабрикою» керує одна людина – Світлана Собіпан.



Обидва підприємства займаються виробництвом м’яса свійської птиці, використовуючи для цього потужності у Волинській області. Окрім «Епікура», група компаній збуває продукцію під брендами «Чебатурочка – селянська курочка» та «Деліка».

Світлана Собіпан, директорка компаній. Фото з сайту volynska.com/

Зауважимо, що окрім корпоративних судових баталій, «Луцька аграрна компанія» минулого року втрапила у ще один скандал. Підприємство звинуватили у морі бджіл. На думку пасічників це сталося через те, що



Ситуація станом на сьогодні, 14 серпня

Про ситуацію постачальники палива повідомили у поліцію. В Головному управлінні нацполіції Волині кажуть, що заява була прийнята. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі історії, однак в ЄРДР факт поки не внесено.



Журналісти «ВолиньPost» зв'язалися також з представниками «Луцької аграрної компанії», однак вони відмовились в телефонному режимі коментувати ситуацію. Тож ми надіслали офіційний запит, для з'ясування усіх деталей щодо цього. У відповідь на наш лист повідомили, що у зв'язку із недостатньою інформацією, вичерпну відповідь надати не можуть.



Нагадаємо, Михайло Добкін був мером Харкова у 2006-2010 роках, очільником Харківської ОДА (2010-2014) та народним депутатом України з 2014 по 2019 роки від «Опозиційного блоку». Раніше був членом «Партії регіонів». Вийшов з неї під час Революції гідності. Його брат Дмитро Добкін також був парламентарем, представляючи проросійські партії: спершу – «Партію регіонів», а пізніше – «Опозиційний блок».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ТОВ «Луцька аграрна компанія», що належить одіозним експолітикамта, ймовірно незаконно заволоділа дизельним пальним на понад мільйон гривень. Виробники курятини отримали товар, проте відмовилися за нього сплачувати або ж повертати власнику.Про цеповідомили у компанії постачальника, яка звернулася до редакції.За словами представника компанії постачальника - понад 25 тонн палива було доставлено замовнику 5 серпня і за яке мали оплатити в день постачання в повному обсязі.«Представники «Луцької аграрної компанії» прийняли нафтопродукти, але не оплатили та не підписали необхідні документи, що підтверджують постачання дизелю. Вмотивованого пояснення своїм діям вони не надали» - наголошують у компанії постачальника.Паливна компанія попросила сплатити кошти або повернути товар, проте підприємство Добкіних виконувати власні зобов’язання відмовилося, повністю проігнорувавши запит. Зважаючи на це, постачальник звернувся до поліції з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння майном загальною вартістю понад 1,3 млн грн.Товариство з обмеженою відповідальністю було засноване у 2015 році Михайлом та Дмитром Добкіними . Підприємство входить до групи компаній «Володимир-Волинська птахофабрика», власниками якої також є колишні народні депутати.За інформацією видання Ліга.net , Добкіни отримали у спадок від свого батька 66% акцій «курячого бізнесу» на Волині після його смерті у 2016 році. Інші 34% сконцентрував– засновник торгової марки «Епікур», через яку він нині судиться з братами. Він заявив про протиправне використання ТМ "Епікур" Добкіними та "незаконне" позбавлення його контролю над своєю часткою у Володимир-Волинській птахофабриці.За шість днів до початку повномасштабної війни інвестор на своїй сторінці у Facebook зазначив про «злочинну співпрацю Добкіних з «ЛНР» та «ДНР» та подав заяву до прокуратури, яка відкрила кримінальне провадження щодо ймовірної реалізації курятини за готівку та продаж її у так звану ЛНР.Також Коваленко розірвав ліцензійний договір на використання бренду «Епікур». Продукція і справді на деякий час зникла з полиць магазинів, але згодом повернулася зі зміненим дизайном упаковки. Як повідомляє «РБК-Україна» , «Луцька аграрна компанія» продовжила активно її продавати через роздрібні мережі.Станом на сьогодні «Луцькою аграрної компанією», і «Володимир-Волинською птахофабрикою» керує одна людина –Обидва підприємства займаються виробництвом м’яса свійської птиці, використовуючи для цього потужності у Волинській області. Окрім «Епікура», група компаній збуває продукцію під брендами «Чебатурочка – селянська курочка» та «Деліка».Зауважимо, що окрім корпоративних судових баталій, «Луцька аграрна компанія» минулого року втрапила у ще один скандал. Підприємство звинуватили у морі бджіл. На думку пасічників це сталося через те, що агрофірма Добкіних покропила свої поля хімікатами Про ситуацію постачальники палива повідомили у поліцію. В Головному управлінні нацполіції Волині кажуть, що заява була прийнята. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі історії, однак в ЄРДР факт поки не внесено.Журналісти «ВолиньPost» зв'язалися також з представниками «Луцької аграрної компанії», однак вони відмовились в телефонному режимі коментувати ситуацію. Тож ми надіслали офіційний запит, для з'ясування усіх деталей щодо цього. У відповідь на наш лист повідомили, що у зв'язку із недостатньою інформацією, вичерпну відповідь надати не можуть.

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