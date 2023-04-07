На війні з росією загинув пілот Олександр Мигуля

На війні з росією загинув пілот Олександр Мигуля
12 серпня під час виконання бойового завдання загинув капітан Олександр Мигуля.

Про це повідомила пресслужба Менської міськради.

Олександр Мигуля народився 21 квітня 1997 року. Він навчався у Харківському національному університеті повітряних сил, був кавалером ордена "За мужність" III та II ступеня.

Олександр був командиром авіаційної ланки та пілотом МіГ-29.

Пілоту з Чернігівщини було всього 27 років.
На війні з росією загинув пілот Олександр Мигуля

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Теги: пілот, Мигуля
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