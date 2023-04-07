На війні з росією загинув пілот Олександр Мигуля
Сьогодні, 10:10
12 серпня під час виконання бойового завдання загинув капітан Олександр Мигуля.
Про це повідомила пресслужба Менської міськради.
Олександр Мигуля народився 21 квітня 1997 року. Він навчався у Харківському національному університеті повітряних сил, був кавалером ордена "За мужність" III та II ступеня.
Олександр був командиром авіаційної ланки та пілотом МіГ-29.
Пілоту з Чернігівщини було всього 27 років.
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Про це повідомила пресслужба Менської міськради.
Олександр Мигуля народився 21 квітня 1997 року. Він навчався у Харківському національному університеті повітряних сил, був кавалером ордена "За мужність" III та II ступеня.
Олександр був командиром авіаційної ланки та пілотом МіГ-29.
Пілоту з Чернігівщини було всього 27 років.
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