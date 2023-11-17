Чи є в медзакладах Луцька вакцина проти COVID-19

Леся Бондарук і розповіла, що днями намагалася отримати щеплення проти коронавірусної інфекції, але не змогла цього зробити.



Жінка говорить: має цукровий діабет, готуючись до відрядження вирішила убезпечити себе і отримати ревакцинацію, пише



"Виділила час, щоб поїхати в поліклініку №2, де я тричі щеплювалася раніше. Всі кабінети вакцинації там були закриті. Коли я нарешті виловила жіночку з кабінету, де ті маніпуляції проводяться, то вона була в шоці, що людина прийшла щепитись від коронавірусу", — говорить лучанка.



Що кажуть лікарі та епідеміологи



Медичний директор Луцького центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук розповів Суспільному, що охочих отримати щеплення записують до листа очікування. Після припинення карантину через коронавірус, таких звернень у медзакладі не було.



"Потреби не було і ми не замовляли вакцини, використали ту, що ми замовили попередньо місяці три назад", — сказав медичний директор.

Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінкіної, вакцина від COVID-19 в регіоні є. Це – Pfizer у кількості ста штук. На наступному тижні чекають на нову партію, яку розподілять між медичними закладами області.



"Дефіциту вакцини ми не бачимо, хоча, можливо, не у всіх закладах є. Людям варто, якщо вони звернулися і вакцини немає – трохи почекати до наступного тижня", — додала Валентина Хомутінкіна.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, за минулий тиждень, з 5 по 11 серпня, на Волині підтвердили 243 випадки коронавірусної інфекції. У попередній тиждень фіксували 101 випадок хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До редакції Суспільне Луцьк звернулася жителька обласного центруі розповіла, що днями намагалася отримати щеплення проти коронавірусної інфекції, але не змогла цього зробити.Жінка говорить: має цукровий діабет, готуючись до відрядження вирішила убезпечити себе і отримати ревакцинацію, пише Суспільне "Виділила час, щоб поїхати в поліклініку №2, де я тричі щеплювалася раніше. Всі кабінети вакцинації там були закриті. Коли я нарешті виловила жіночку з кабінету, де ті маніпуляції проводяться, то вона була в шоці, що людина прийшла щепитись від коронавірусу", — говорить лучанка.Медичний директор Луцького центру первинної медичної допомогирозповів Суспільному, що охочих отримати щеплення записують до листа очікування. Після припинення карантину через коронавірус, таких звернень у медзакладі не було."Потреби не було і ми не замовляли вакцини, використали ту, що ми замовили попередньо місяці три назад", — сказав медичний директор.Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінкіної, вакцина від COVID-19 в регіоні є. Це – Pfizer у кількості ста штук. На наступному тижні чекають на нову партію, яку розподілять між медичними закладами області."Дефіциту вакцини ми не бачимо, хоча, можливо, не у всіх закладах є. Людям варто, якщо вони звернулися і вакцини немає – трохи почекати до наступного тижня", — додала Валентина Хомутінкіна.За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, за минулий тиждень, з 5 по 11 серпня, на Волині підтвердили 243 випадки коронавірусної інфекції. У попередній тиждень фіксували 101 випадок хвороби.

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