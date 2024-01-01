На Волині горів автомобіль. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



13 серпня обідньої пори на вулиці Брестській у Ковелі загорілась автівка.



Вогнеборці міської 19-ї ДПРЧ прибули до місця події уже за 2 хвилини, провели бойове розгортання і ліквідували пожежу водяним стволом.



Причина пожежі: несправність електричної системи автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські рятувальники ліквідували загорання в автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.13 серпня обідньої пори на вулиці Брестській у Ковелі загорілась автівка.Вогнеборці міської 19-ї ДПРЧ прибули до місця події уже за 2 хвилини, провели бойове розгортання і ліквідували пожежу водяним стволом.Причина пожежі: несправність електричної системи автомобіля.

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