На Волині горів автомобіль. ФОТО

На Волині горів автомобіль. ФОТО
Ковельські рятувальники ліквідували загорання в автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

13 серпня обідньої пори на вулиці Брестській у Ковелі загорілась автівка.

Вогнеборці міської 19-ї ДПРЧ прибули до місця події уже за 2 хвилини, провели бойове розгортання і ліквідували пожежу водяним стволом.

Причина пожежі: несправність електричної системи автомобіля.
На Волині горів автомобіль. ФОТО
На Волині горів автомобіль. ФОТО

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Теги: автомобіль, Волинь, пожежа
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