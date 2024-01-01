Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Павлом Антонюком

Павла Антонюка.



Про це повідомили у Луцькій громаді.



У четвер, 15 серпня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Антонюка Павла Миколайовича), який загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Милуші.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 серпня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовцяПро це повідомили у Луцькій громаді.У четвер, 15 серпня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Антонюка Павла Миколайовича), який загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Милуші.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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