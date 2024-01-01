Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Павлом Антонюком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Павлом Антонюком
15 серпня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Павла Антонюка.

Про це повідомили у Луцькій громаді.

У четвер, 15 серпня, об 11.00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Антонюка Павла Миколайовича), який загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі у селі Милуші.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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