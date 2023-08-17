19-річний волинянин отримав доступ до чужого банківського рахунку і зняв гроші
Сьогодні, 11:50
Волинські поліцейські розкрили низку крадіжок за вчорашню добу.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 13 серпня, до поліції звернувся 39-річний житель села Гайове Луцького району про те, що 11 серпня ввечері невідома особа отримала доступ до його банківського рахунку та перерахувала з нього грошові кошти у суми майже 6 тисяч гривень.
Під час зʼясування обставин події поліцейські змогли встановити особу, яка здійснила перерахунок фінансів. Ним виявився 19-річний мешканець села Озеро.
Зокрема, цього ж дня із заявою звернувся 64-річний ківерчанин про те, що в період з 20 по 25 липня до гаражного приміщення його будинку, пошкодивши навісний замок, проникла невідома особа та викрала електроінструменти.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Ретельно досліджуючи усі обставини, поліцейським вдалось встановити особу, причетну до вчинення крадіжки - 46-річного мешканця Ківерець.
Відомості за обома фактами слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 13 серпня, до поліції звернувся 39-річний житель села Гайове Луцького району про те, що 11 серпня ввечері невідома особа отримала доступ до його банківського рахунку та перерахувала з нього грошові кошти у суми майже 6 тисяч гривень.
Під час зʼясування обставин події поліцейські змогли встановити особу, яка здійснила перерахунок фінансів. Ним виявився 19-річний мешканець села Озеро.
Зокрема, цього ж дня із заявою звернувся 64-річний ківерчанин про те, що в період з 20 по 25 липня до гаражного приміщення його будинку, пошкодивши навісний замок, проникла невідома особа та викрала електроінструменти.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Ретельно досліджуючи усі обставини, поліцейським вдалось встановити особу, причетну до вчинення крадіжки - 46-річного мешканця Ківерець.
Відомості за обома фактами слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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