В аваріях на Волині загинули двоє людей

На дорогах Волині за минулу добу загинуло два пішоходи: у поліції з’ясовують обставини ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварії сталися у Ковельському та Луцькому районі.У ніч з 12 на 13 серпня на автодорозі Білин – Ковель 38-річний водій автомобіля Volkswagen не врахував дорожньої обстановки та наїхав на чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Його особу встановили – це 47-річний житель села Скулин.У селі Лище, близько 23 години, 52-річний керманич Mercedes Sprinter допустив наїзд на місцевого мешканця, 63-річного пенсіонера. Під час транспортування до лікарні чоловік помер.Відомо, що водії автомобілів за кермом були тверезі. З місця подій слідчі вилучили транспортні засоби.За обома фактами дорожньо-транспортних пригод розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Тривають розслідування, під час яких буде з’ясовано усі обставини летальних аварій.