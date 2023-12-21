Хто цього року харчуватиметься безоплатно у луцьких школах
Сьогодні, 12:38
У Луцькій громаді діти пільгових категорій у закладах освіти харчуватимуться безоплатно.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету.
Безоплатним харчуванням забезпечать:
- дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- дітей, яким надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України»;
- дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі посвідчення батька чи матері);
- дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» (на підставі відповідних документів);
- дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії (на підставі відповідних документів). Дозволити переносити термін безплатного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (у навчальний період);
- дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених (на підставі відповідних документів);
- дітей бійців-добровольців антитерористичної операції (на підставі посвідчення батьків);
- дітей постраждалих учасників Революції Гідності (на підставі відповідних документів) ;
- дітей, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади №1 (на підставі відповідних документів);
Загалом 5 113 дітей пільгових категорій нашої громади у закладах освіти харчуватимуться безплатно.
Також члени виконкому затвердили на І семестр 2024/2025 навчального року грошові норми для таких категорій дітей у розмірі 50 гривень на день на одну дитину.
А для вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» ця грошова норма дещо вища – 60 гривень на день на одну дитину.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету.
Безоплатним харчуванням забезпечать:
- дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- дітей, яким надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України»;
- дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі посвідчення батька чи матері);
- дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» (на підставі відповідних документів);
- дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії (на підставі відповідних документів). Дозволити переносити термін безплатного харчування дітей з моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (у навчальний період);
- дітей зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених (на підставі відповідних документів);
- дітей бійців-добровольців антитерористичної операції (на підставі посвідчення батьків);
- дітей постраждалих учасників Революції Гідності (на підставі відповідних документів) ;
- дітей, чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади №1 (на підставі відповідних документів);
Загалом 5 113 дітей пільгових категорій нашої громади у закладах освіти харчуватимуться безплатно.
Також члени виконкому затвердили на І семестр 2024/2025 навчального року грошові норми для таких категорій дітей у розмірі 50 гривень на день на одну дитину.
А для вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» ця грошова норма дещо вища – 60 гривень на день на одну дитину.
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