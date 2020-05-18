Планував через річку потрапити до Польщі: на Волині затримали жителя Дніпропетровщини

Під час спроби незаконного перетину українсько-польського кордону на Волині затримали 27-річного жителя Дніпропетровської області.Про це 14 серпня розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону. З її слів, порушник намагався дістатися до Польщі лісами.Чоловіка, який йшов у бік кордону, зафіксували камери. "Помітивши охоронців кордону, невідомий вдався до втечі. Невдовзі його наздогнали та затримали", — зазначила речниця.Чоловік розповів прикордонникам, що планував через річку Західний Буг потрапити за кордон. Із собою мав надувний матрац.Затриманого доставили до прикордонного підрозділу і склали на нього адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП. Йдеться про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Міру покарання чоловікам визначить суд.санкція статті про незаконний перетин кордону передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.