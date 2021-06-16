У Луцьку показали виробництво, яке займається рідинами для вейпів

Засновник групи компаній Cloud Castle, з головним офісом у Луцьку,показав виробництво та розповів про тонкощі виготовлення рідин для вейпів, вимоги закону щодо цього виду продукції та плани на майбутнє.Побували на екскурсії у журналістиТак, за його словами, підготовку до запуску виробництва розпочали понад півтора року тому, вона була була доволі складною. Але, як свідчить Андрій Соломін, це була продумана стратегія, побудована на розуміння, як в цілому працює ринок підприємництва і як зазвичай регулює відносно новий сегмент законотворець:«Ми довго наважувалися, багато хто відмовляв нас: казали, що це нереально, що це — не регламентовано в Україні, не врегульовано, і взагалі не зрозуміло, шо з цього має вийти», – коментує підприємець.Попри все, виробництво Клауд Кастл Лаб — одне з перших і найбільших виробників рідин для електронних цигарок на заході Україні. Компанії важливо працювати максимально відкрито та прозоро, тож на виробництві дотримуються всіх правил контролю якості продукції та норм законодавства, яке, до слова, мало кілька редакцій і від 21 липня у дію вступили нові зміни.Андрій Соломін каже, що на сьогодні жодних вимог до обладнання чи технологічного процесу під час виготовлення рідин для вейпів в Україні не існує. Однак, враховуючи, що така діяльність максимально наближена та схожа до харчової промисловості, на виробництві працюють за системою ХАССП.На виробництві дотримуються температурного режиму та режиму вологості під час зберігання компонентів для майбутніх рідин. Виготовлення рідин — це велика зона відповідальності сертифікованого хіміка-міксолога, спеціалістів його рівня в Україні дуже мало.За словами Андрія Соломіна, усі вимоги щодо виробництва рідин для електронних сигарет в Україні запозичили з 40 директиви ЄС.«Ці півтора року ми готувалися до регулювання ринку вейпінгу, зокрема в частині, що стосується рідин для електронних сигарет. Тепер ми чекаємо на унормування закону в тій частині, що дасть нам можливість відправити товар до оптового покупця. У нас на складі вже стоїть готова для реалізації продукція», – каже підприємець.Весь робочий процес на підприємстві цілодобово фіксують камери відеоспостереження, доступ до яких має Державна фіскальна служба. Це ще одна вимога, яку ставить перед виробниками рідин для вейпів нове законодавство.«Записи по закону мають зберігатися 30 календарних днів, але наш архів, про всяк випадок, пише аж 90. У будь-який момент податківці можуть зайти і проконтролювати, що у нас відбувається. Я вважаю, що це крута ініціатива. Вона не подобається лише тому, кому є що приховувати”, – каже Андрій Соломін.Цікаво, що на виробництві працюють лише жінки. Щоправда, це ніяк не пов'язано з мобілізацією і нестачею працівників чоловічої статі. За словами Андрія Соломіна, статистика показує, що панянки виконують роботу такого типу набагато краще.Невдовзі керівництво компанії планує розширювати виробничі потужності. Адже вже сьогодні на підприємстві знають приблизну суму податків, яку вони платитимуть в бюджет міста та країни після масштабування. Андрій Соломін каже, що, за умови завантаження виробництва, де можуть виготовляти не лише рідини для вейпів, на всі сто відсотків, то ця сума становитиме майже 2 мільйони доларів на місяць.«Чи не найбільше мене радує запровадження акцизного збору, адже цей податок піде в бюджет міста. За попередніми розрахунками, Луцьк отримає від нас понад 3,5 мільйона гривень податків в місяць”, – каже підприємець.Сьогодні продукцію Клауд Кастл Лаб реалізовують по всій Україні, але в планах керівництва – вийти за ці межі.