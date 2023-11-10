На Волині розшукали зниклу 69-річну жінку
Сьогодні, 14:17
На Маневиччині поліцейські оперативно розшукали зниклу волинянку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На пошуки жінки залучався особовий склад маневицької поліції, кінологи, рятувальники, лісівники, громадськість, застосовувались квадрокоптери. Пенсіонерку передали рідним, нині здоров’ю жінки нічого не загрожує.
Повідомлення про зникнення 69-річної волинянки до поліції надійшло сьогодні вранці.
Оперативникам вдалося відстежити рух розшукуваної і вже за декілька годин, завдячуючи спільним зусиллям задіяних на пошуки груп, її розшукали у населеному пункті за 30 кілометрів від дому.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На пошуки жінки залучався особовий склад маневицької поліції, кінологи, рятувальники, лісівники, громадськість, застосовувались квадрокоптери. Пенсіонерку передали рідним, нині здоров’ю жінки нічого не загрожує.
Повідомлення про зникнення 69-річної волинянки до поліції надійшло сьогодні вранці.
Оперативникам вдалося відстежити рух розшукуваної і вже за декілька годин, завдячуючи спільним зусиллям задіяних на пошуки груп, її розшукали у населеному пункті за 30 кілометрів від дому.
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