Утримувала людей у трудовому рабстві: суд виніс вирок волинянці

Утримувала людей у трудовому рабстві: суд виніс вирок волинянці
Співробітники міграційної поліції ГУНП у Волинській області у червні 2021 року викрили протиправну діяльність жительки села Вербаїв Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували в уразливому стані. Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це. Після підприємиця відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, поселяла громадян в хліві разом із тваринами.

За виконану роботу жінка не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства.

Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури у 2021 році завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт скерували до суду.
Утримувала людей у трудовому рабстві: суд виніс вирок волинянці

Луцький міськрайонний суд визнав жінку винною у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України й призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Вирок уже набрав законної сили.
Утримувала людей у трудовому рабстві: суд виніс вирок волинянці

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Теги: Волинь, трудове рабство, поліція
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