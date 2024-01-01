Завтра на Волині прощатимуться із полеглим Героєм Сергієм Скороходом

Сергієм Скороходом.



Про це Ігор Чайка.



"З сумом повідомляю, що 15 серпня попрощаємося та проведемо в останню земну дорогу ще одного бійця нашої волинської 100-ки – солдата Сергія Віталійовича СКОРОХОДА (1989 р. н.).



Прощання із Героєм-захисником відбудеться за таким порядком:



• 10:30 – служба у Свято-Михайлівській церкві, після завершення служби – хода до центру міста;



• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



Останнім місцем спочинку Воїна стане Алея почесних поховань міського цвинтаря", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 15 серпня, у Ковелі прощатимуться з ГероємПро це повідомив Ковельський міський голова"З сумом повідомляю, що 15 серпня попрощаємося та проведемо в останню земну дорогу ще одного бійця нашої волинської 100-ки – солдата Сергія Віталійовича СКОРОХОДА (1989 р. н.).Прощання із Героєм-захисником відбудеться за таким порядком:• 10:30 – служба у Свято-Михайлівській церкві, після завершення служби – хода до центру міста;• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Останнім місцем спочинку Воїна стане Алея почесних поховань міського цвинтаря", - йдеться в повідомленні.

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