Ковельський суд оштрафував жінку, яка вирощувала коноплі на городі
Сьогодні, 16:00
Ковельський міськрайонний суд наклав штраф на місцеву мешканку, яка на власному городі вирощувала нарковмісні рослини. Жінка – уродженка села Байківці, що в Голобській громаді.
Про це йдеться у вироку суду.
Слідство встановило, що у квітні 2024 року на земельній ділянці за місцем свого проживання вона незаконно посіяла рослини коноплі та в подальшому забезпечила їх дозрівання: систематично проводила роботи по догляду, поливала рослини та прополювала бур`яни. В результаті цього підсудна виростила 21 стебло. Рослини було виявлено та вилучено правоохоронцями у липні.
Обвинувачена вину в пред`явленому їй обвинуваченні визнала повністю та розкаявся. Зазначають також, що з 2009 року вона перебуває на обліку у нарколога.
Феміда визнала жінку винуватою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 ч.1 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ та призначила їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 700 гривень.
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Про це йдеться у вироку суду.
Слідство встановило, що у квітні 2024 року на земельній ділянці за місцем свого проживання вона незаконно посіяла рослини коноплі та в подальшому забезпечила їх дозрівання: систематично проводила роботи по догляду, поливала рослини та прополювала бур`яни. В результаті цього підсудна виростила 21 стебло. Рослини було виявлено та вилучено правоохоронцями у липні.
Обвинувачена вину в пред`явленому їй обвинуваченні визнала повністю та розкаявся. Зазначають також, що з 2009 року вона перебуває на обліку у нарколога.
Феміда визнала жінку винуватою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 ч.1 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ та призначила їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 700 гривень.
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