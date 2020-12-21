Ковельський суд оштрафував жінку, яка вирощувала коноплі на городі

Ковельський суд оштрафував жінку, яка вирощувала коноплі на городі
Ковельський міськрайонний суд наклав штраф на місцеву мешканку, яка на власному городі вирощувала нарковмісні рослини. Жінка – уродженка села Байківці, що в Голобській громаді.

Про це йдеться у вироку суду.

Слідство встановило, що у квітні 2024 року на земельній ділянці за місцем свого проживання вона незаконно посіяла рослини коноплі та в подальшому забезпечила їх дозрівання: систематично проводила роботи по догляду, поливала рослини та прополювала бур`яни. В результаті цього підсудна виростила 21 стебло. Рослини було виявлено та вилучено правоохоронцями у липні.

Обвинувачена вину в пред`явленому їй обвинуваченні визнала повністю та розкаявся. Зазначають також, що з 2009 року вона перебуває на обліку у нарколога.

Феміда визнала жінку винуватою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 ч.1 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ та призначила їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 700 гривень.

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Теги: Наркотики, Суд, Ковель, Конопля
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