У Луцьку у двох чоловіків виявили наркотики

Нещодавно у Луцьку під час патрулювання вулицею Данила Галицького патрульні помітили двох підозрілих чоловіків.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Спілкуючись із громадянами. останні почали помітно нервувати, тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку. Під час якої у 31-річного чоловіка виявили два зіп-пакети з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну, а у 24-річного громадянина — прилади для куріння.Оскільки такі дії громадян мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.