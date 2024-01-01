У Луцьку у двох чоловіків виявили наркотики

У Луцьку у двох чоловіків виявили наркотики
Нещодавно у Луцьку під час патрулювання вулицею Данила Галицького патрульні помітили двох підозрілих чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Спілкуючись із громадянами. останні почали помітно нервувати, тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку. Під час якої у 31-річного чоловіка виявили два зіп-пакети з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну, а у 24-річного громадянина — прилади для куріння.

Оскільки такі дії громадян мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.

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Теги: Луцьк, наркотики
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