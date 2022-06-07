На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Павло Макарчук

На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Павло Макарчук
На війні загинув Герой з Волині Павло Макарчук.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"Любешівщина знову в скорботі…

Війна забрала ще одного Героя. 12 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув солдат МАКАРЧУК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 2000 року народження, житель смт Любешів.

Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе.

Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку!

Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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