На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Павло Макарчук

Павло Макарчук.



Про це



"Любешівщина знову в скорботі…



Війна забрала ще одного Героя. 12 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув солдат МАКАРЧУК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 2000 року народження, житель смт Любешів.



Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе.



Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку!



Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любешівській громаді."Любешівщина знову в скорботі…Війна забрала ще одного Героя. 12 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув солдат МАКАРЧУК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ, 2000 року народження, житель смт Любешів.Висловлюю щирі співчуття родині Захисника, розділяю Ваш біль і горе.Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку!Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

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