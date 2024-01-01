СБУ та Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на російські аеродроми





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За його словами, далекобійні дрони здійснили атаку на летовища у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борисоглєбську. Наш співрозмовник стверджує, це була спеціально спланована операція, щоб росіяни не могли використовувати ці аеродроми для ударів керованими авіабомбами по лінії фронту та українських містах.



«СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну частину російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим “пташкам”», — заявило джерело в СБУ.



Нагадаємо, що Міноборони росії заявило про масовану атаку безпілотниками й ракетами території в ніч проти 14 серпня. Окупанти запевняють, що нібито знищили чотири тактичні ракети й 117 безпілотників літакового типу над Курською, Воронезькою, Бєлгородського, Нижньогородською, Волгоградською, Брянською та Ростовською областями.



Telegram-канал Astra писав, що під ранок безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма та Саваслейка Нижньогородської області. Місцеві ресурси заявляли «про 10 прильотів» по військовій авіабазі «Саваслейка» та те, що територію поряд перекрили.



На цій авіабазі базуються носії ракет «Кинджал», якими рф бомбардує Україну, — літаки МіГ-31.



Водночас мешканці вночі повідомляли, що після атаки БпЛА спалахнув Борисоглібський військовий аеродром, але підтверджень поки що немає, передає Astra.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України та Сили оборони в ніч проти 14 серпня відпрацювали по чотирьох російських летовищах . Це була наймасштабніша атака на російські аеродроми з початку великої війни.Про це hromadske повідомило поінформоване джерело.За його словами, далекобійні дрони здійснили атаку на летовища у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борисоглєбську. Наш співрозмовник стверджує, це була спеціально спланована операція, щоб росіяни не могли використовувати ці аеродроми для ударів керованими авіабомбами по лінії фронту та українських містах.«СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну частину російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим “пташкам”», — заявило джерело в СБУ.Нагадаємо, що Міноборони росії заявило про масовану атаку безпілотниками й ракетами території в ніч проти 14 серпня. Окупанти запевняють, що нібито знищили чотири тактичні ракети й 117 безпілотників літакового типу над Курською, Воронезькою, Бєлгородського, Нижньогородською, Волгоградською, Брянською та Ростовською областями.Telegram-канал Astra писав, що під ранок безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма та Саваслейка Нижньогородської області. Місцеві ресурси заявляли «про 10 прильотів» по військовій авіабазі «Саваслейка» та те, що територію поряд перекрили.На цій авіабазі базуються носії ракет «Кинджал», якими рф бомбардує Україну, — літаки МіГ-31.Водночас мешканці вночі повідомляли, що після атаки БпЛА спалахнув Борисоглібський військовий аеродром, але підтверджень поки що немає, передає Astra.

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