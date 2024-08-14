Сирський: З початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 російських військових
Сьогодні, 18:14
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.
Про це йдеться в доповіді Сирського президенту Володимиру Зеленському, пише Українська правда.
"З початку поточної доби війська на окремих напрямках (у Курській області – ред.) просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.
З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Також Сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках.
Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в доповіді Сирського президенту Володимиру Зеленському, пише Українська правда.
"З початку поточної доби війська на окремих напрямках (у Курській області – ред.) просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.
З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Також Сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках.
Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сирський: З початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 російських військових
Сьогодні, 18:14
На Харківщині загинув 23-річний Герой з Волині Павло Макарчук
Сьогодні, 16:44