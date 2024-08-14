Сирський: З початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 російських військових

Сирський: З початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 російських військових
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.

Про це йдеться в доповіді Сирського президенту Володимиру Зеленському, пише Українська правда.

"З початку поточної доби війська на окремих напрямках (у Курській області – ред.) просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.

З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Також Сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках.

Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники.

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Теги: Росія, війна
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