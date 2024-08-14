Сирський: З початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 російських військових

Олександр Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.



Про це йдеться в доповіді Сирського президенту Володимиру Зеленському, пише



"З початку поточної доби війська на окремих напрямках (у Курській області – ред.) просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.



З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника", - йдеться в повідомленні.



Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Також Сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках.



Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУповідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.Про це йдеться в доповіді Сирського президенту, пише Українська правда "З початку поточної доби війська на окремих напрямках (у Курській області – ред.) просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника", - йдеться в повідомленні.Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Також Сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках.Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники.

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