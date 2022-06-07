Завтра на Волині попрощаються з 27-річним Героєм Владиславом Понком

Завтра на Волині попрощаються з 27-річним Героєм Владиславом Понком
До Володимира вже прибув траурний кортеж із 27-річним, загиблим на Харківщині, Героєм Владиславом Понком.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Завтра, 15 серпня, відбудеться чин похорону полеглого. Об 11.30 кортеж вирушить із моргу та прослідує до будинку, де проживав наш захисник, на вулицю Чорновола, 6.

Тож прошу об 11.45 сформувати коридор шани від вулиці Чорновола, вулицями Ковельською (від повороту поблизу ліцею № 3) та Драгоманова, де о 12.00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії відбудеться заупокійна панахида за загиблим воїном.

Поховають старшого солдата на Алеї Слави Федорівського кладовища.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя", - йдеться в повідомленні.

Світла пам’ять та довічна наша шана захиснику України!

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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