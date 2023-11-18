Відірвало обидві ноги: родині воїна з Волині потрібна допомога

Відірвало обидві ноги: родині воїна з Волині потрібна допомога
У ніч з неділі на понеділок, 12 серпня, російська протипіхотна міна на передовій на Запорізькому напрямку відірвала обидві ноги у 36-річного захисника Василя Косцьов’ята з Ковеля - єдиного сина відомого волинського правозахисника Володимира Косцьов’ята.

«В неділю, 11 серпня, вночі мій син із трьома побратимами поверталися з позиції. Василь став на міну, два побратими не отримали ушкоджень, третього – трохи травмувало. Сину порозривало ноги. Завдяки тому, що два побратими були неушкоджені, вони йому наклали турнікети. І занесли в транспорт, щоб передати медикам у Запоріжжжі», - розповів у коментрі ВСН Володимир Косцьов’ят.

За його словами, сину-захиснику довелося ампутувати дві ноги. Спочатку його рятували у обласній лікарні Запоріжжя, згодом переправили у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. І.І. Мечникова, де він зараз і перебуває.

Стан воїна стабільно важкий.

Володимир Косцьов’ят зараз перебуває на пенсії і добре розуміє, що лікування та реабілітація будуть дуже тривалими та фінансово затратними. Тому родина потребує фінансової допомоги.

Картка для допомоги: 4149 6090 2445 5059. Отримувач - Володимир Косцьов’ят (батько).

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Теги: Герой, поранення, воїн, допомога
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