Чи вимикатимуть електроенергію на Волині 15 серпня: подробиці

Чи вимикатимуть електроенергію на Волині 15 серпня: подробиці
У четвер, 15 серпня, енергетики в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Якщо будуть ті чи інші зміни в ситуації, енергетики додатково сповістять про застосування відключень. Також в компанії просять українців економно використовувати електрику.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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