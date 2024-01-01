Чи вимикатимуть електроенергію на Волині 15 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
У четвер, 15 серпня, енергетики в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Якщо будуть ті чи інші зміни в ситуації, енергетики додатково сповістять про застосування відключень. Також в компанії просять українців економно використовувати електрику.
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Про це повідомили в "Укренерго".
Якщо будуть ті чи інші зміни в ситуації, енергетики додатково сповістять про застосування відключень. Також в компанії просять українців економно використовувати електрику.
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