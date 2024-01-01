Чи вимикатимуть електроенергію на Волині 15 серпня: подробиці





Про це повідомили в "Укренерго".



Якщо будуть ті чи інші зміни в ситуації, енергетики додатково сповістять про застосування відключень. Також в компанії просять українців економно використовувати електрику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 15 серпня, енергетики в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії.Про це повідомили в "Укренерго".Якщо будуть ті чи інші зміни в ситуації, енергетики додатково сповістять про застосування відключень. Також в компанії просять українців економно використовувати електрику.

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