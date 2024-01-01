На Ягодинській митниці запланували ремонти на майже 3 млн грн
Сьогодні, 22:16
Міжнародний автомобільний пункт пропуску через державний кордон «Ягодин-Дорогуськ» продовжують ремонтувати. Йдеться про ремонт будинку вантажного відділу пропуску, навколишнього огородження та санітарного вузла для жінок, що знаходяться в селі Старовойтове на вул. Прикордонників в межах МАПП «Ягодин». На усі роботи передбачили майже три мільйони гривень.
Про це пише БУГ.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області оголосила три тендери на послуги з ремонту Ягодинської митниці. Один з них стосується ремонту будинку вантажного відділу пропуску села Старовойтове на вулиці Прикордонників, 23 та ремонту огородження. Зокрема, мають виконати внутрішні оздоблювальні й електромонтажні роботи, монтаж виробничого стола й світлодіодних світильників, шпаклювання й поліпшене фарбування стін та відкосів, улаштувати підвісні стелі й опалення, придбати і змонтувати устаткування, зокрема кондиціонери, а також облаштувати перильне огородження і цоколь, сходи й сходову клітку, хол, кімнату прикордонників й центр управління, клас служби, туалети й парапети, дипломатичну смугу та відмежування для чистки зброї.
Ці роботи, відповідно до інформації на Prozorro, обійдуться в 2 мільйони 590 тисяч 666 гривень з ПДВ.
Торги на Prozorro стартували 30-го липня і триватимуть до 9-го серпня. А вже 14-го серпня проведуть аукціон й визначать хто саме ремонтуватиме будинок вантажного відділу пропуску.
Ще одна пропозиція на Prozorro стосується поточного ремонту санітарного вузла для жінок, що на 1-му поверсі будівлі на вулиці Прикордонників, 18 села Старовойтове (МАПП “Ягодин-Дорогуськ”).
Як зазначено в оголошенні на prozorro, на ці ремонтні роботи запланували 326 тисяч 420 гривень з ПДВ.
Подати свої заявки усі охочі можуть до 16-го серпня. І цього ж дня проведуть аукціон, на якому визначать підрядну організацію, яка й виконає усі заплановані ремонтні роботи.
Усі ремонтні роботи на Ягодинській митниці, відповідно до цих двох аукціонів, мають завершити до 30-го листопада.
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Про це пише БУГ.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області оголосила три тендери на послуги з ремонту Ягодинської митниці. Один з них стосується ремонту будинку вантажного відділу пропуску села Старовойтове на вулиці Прикордонників, 23 та ремонту огородження. Зокрема, мають виконати внутрішні оздоблювальні й електромонтажні роботи, монтаж виробничого стола й світлодіодних світильників, шпаклювання й поліпшене фарбування стін та відкосів, улаштувати підвісні стелі й опалення, придбати і змонтувати устаткування, зокрема кондиціонери, а також облаштувати перильне огородження і цоколь, сходи й сходову клітку, хол, кімнату прикордонників й центр управління, клас служби, туалети й парапети, дипломатичну смугу та відмежування для чистки зброї.
Ці роботи, відповідно до інформації на Prozorro, обійдуться в 2 мільйони 590 тисяч 666 гривень з ПДВ.
Торги на Prozorro стартували 30-го липня і триватимуть до 9-го серпня. А вже 14-го серпня проведуть аукціон й визначать хто саме ремонтуватиме будинок вантажного відділу пропуску.
Ще одна пропозиція на Prozorro стосується поточного ремонту санітарного вузла для жінок, що на 1-му поверсі будівлі на вулиці Прикордонників, 18 села Старовойтове (МАПП “Ягодин-Дорогуськ”).
Як зазначено в оголошенні на prozorro, на ці ремонтні роботи запланували 326 тисяч 420 гривень з ПДВ.
Подати свої заявки усі охочі можуть до 16-го серпня. І цього ж дня проведуть аукціон, на якому визначать підрядну організацію, яка й виконає усі заплановані ремонтні роботи.
Усі ремонтні роботи на Ягодинській митниці, відповідно до цих двох аукціонів, мають завершити до 30-го листопада.
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