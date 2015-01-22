Хто в спеку має піклуватися про безпритульних тварин у Луцьку





Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету у середу, 14 серпня, передає



Тоді ж Богдан Денисюк поцікавився, яка ситуація з безпритульними тваринами й хто їм має допомагати.



«Яка ситуація з безпритульними тваринками у спеку? Вони не винні у тому, що стали такими, але все ж дощів довго немає, вони страждають. Чи є варіанти розв'язання цього питання, чи якийсь досвід щодо цього?» – запитав член виконавчого комітету.



Директорка КП «Ласка» Оксана Богданюк зазначили: цю проблему розв'язують силами волонтерів, які не байдужі до долі тварин.



«Ця проблема у нашому місті розв'язується силами волонтерів. Вони розставляють мисочки з водою у доступних для тварин місцях», – пояснила керівниця «Ласки».



Також на засіданні зазначили: до таких ініціатив долучається й приватний бізнес, й заклади громадського харчування. Мовляв, осанні навіть ставлять місткості з водою чи їжею для котиків та собачок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У спеку в Луцьку тварин від зневоднення рятуватимуть силами волонтерів.Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету у середу, 14 серпня, передає "Конкурент" Тоді жпоцікавився, яка ситуація з безпритульними тваринами й хто їм має допомагати.«Яка ситуація з безпритульними тваринками у спеку? Вони не винні у тому, що стали такими, але все ж дощів довго немає, вони страждають. Чи є варіанти розв'язання цього питання, чи якийсь досвід щодо цього?» – запитав член виконавчого комітету.Директорка КП «Ласка»зазначили: цю проблему розв'язують силами волонтерів, які не байдужі до долі тварин.«Ця проблема у нашому місті розв'язується силами волонтерів. Вони розставляють мисочки з водою у доступних для тварин місцях», – пояснила керівниця «Ласки».Також на засіданні зазначили: до таких ініціатив долучається й приватний бізнес, й заклади громадського харчування. Мовляв, осанні навіть ставлять місткості з водою чи їжею для котиків та собачок.

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