Хто в спеку має піклуватися про безпритульних тварин у Луцьку
14 серпень, 23:17
У спеку в Луцьку тварин від зневоднення рятуватимуть силами волонтерів.
Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету у середу, 14 серпня, передає "Конкурент".
Тоді ж Богдан Денисюк поцікавився, яка ситуація з безпритульними тваринами й хто їм має допомагати.
«Яка ситуація з безпритульними тваринками у спеку? Вони не винні у тому, що стали такими, але все ж дощів довго немає, вони страждають. Чи є варіанти розв'язання цього питання, чи якийсь досвід щодо цього?» – запитав член виконавчого комітету.
Директорка КП «Ласка» Оксана Богданюк зазначили: цю проблему розв'язують силами волонтерів, які не байдужі до долі тварин.
«Ця проблема у нашому місті розв'язується силами волонтерів. Вони розставляють мисочки з водою у доступних для тварин місцях», – пояснила керівниця «Ласки».
Також на засіданні зазначили: до таких ініціатив долучається й приватний бізнес, й заклади громадського харчування. Мовляв, осанні навіть ставлять місткості з водою чи їжею для котиків та собачок.
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Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету у середу, 14 серпня, передає "Конкурент".
Тоді ж Богдан Денисюк поцікавився, яка ситуація з безпритульними тваринами й хто їм має допомагати.
«Яка ситуація з безпритульними тваринками у спеку? Вони не винні у тому, що стали такими, але все ж дощів довго немає, вони страждають. Чи є варіанти розв'язання цього питання, чи якийсь досвід щодо цього?» – запитав член виконавчого комітету.
Директорка КП «Ласка» Оксана Богданюк зазначили: цю проблему розв'язують силами волонтерів, які не байдужі до долі тварин.
«Ця проблема у нашому місті розв'язується силами волонтерів. Вони розставляють мисочки з водою у доступних для тварин місцях», – пояснила керівниця «Ласки».
Також на засіданні зазначили: до таких ініціатив долучається й приватний бізнес, й заклади громадського харчування. Мовляв, осанні навіть ставлять місткості з водою чи їжею для котиків та собачок.
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