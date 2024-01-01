15 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження голова наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор»(на фото).Також день народження цього дня святкують ексдепутат Луцької міської радита екснападник ФК "Волинь"Іменини сьогодні святкують: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!Віряни 15 серпня за новим календарем святкують Успіння Пресвятої Богородиці.15 серпня в Україні святкують День археолога. Це свято є офіційним від 2008 року. Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події. Існує кілька легенд про походження цього свята. Одна з них розповідає, що свято виникло під час археологічних розкопок у Новгороді, коли археологи вирішили відзначити день народження Буцефала, коня Олександра Македонського.Також 15 серпня Всесвітній день величі. Це свято було засноване професором Патріком Бусінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та вшанування величі в кожній людині, будь то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проектів, місць і всього, що є прекрасного в житті. Він заохочує нас плекати і відкривати велич у собі та інших.