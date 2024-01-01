15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження голова наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор» Юрій Ольховий (на фото).
Також день народження цього дня святкують ексдепутат Луцької міської ради Сергій Волик та екснападник ФК "Волинь" Редван Мемешев.
Іменини сьогодні святкують: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
Віряни 15 серпня за новим календарем святкують Успіння Пресвятої Богородиці.
15 серпня в Україні святкують День археолога. Це свято є офіційним від 2008 року. Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події. Існує кілька легенд про походження цього свята. Одна з них розповідає, що свято виникло під час археологічних розкопок у Новгороді, коли археологи вирішили відзначити день народження Буцефала, коня Олександра Македонського.
Також 15 серпня Всесвітній день величі. Це свято було засноване професором Патріком Бусінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та вшанування величі в кожній людині, будь то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проектів, місць і всього, що є прекрасного в житті. Він заохочує нас плекати і відкривати велич у собі та інших.
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Також день народження цього дня святкують ексдепутат Луцької міської ради Сергій Волик та екснападник ФК "Волинь" Редван Мемешев.
Іменини сьогодні святкують: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
Віряни 15 серпня за новим календарем святкують Успіння Пресвятої Богородиці.
15 серпня в Україні святкують День археолога. Це свято є офіційним від 2008 року. Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події. Існує кілька легенд про походження цього свята. Одна з них розповідає, що свято виникло під час археологічних розкопок у Новгороді, коли археологи вирішили відзначити день народження Буцефала, коня Олександра Македонського.
Також 15 серпня Всесвітній день величі. Це свято було засноване професором Патріком Бусінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та вшанування величі в кожній людині, будь то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проектів, місць і всього, що є прекрасного в житті. Він заохочує нас плекати і відкривати велич у собі та інших.
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