У Володимирі продають збанкрутілий цукровий завод за понад вісім мільйонів гривень

У Володимирі продають збанкрутілий цукровий завод за понад вісім мільйонів гривень
На продаж виставили майно ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», яке перебуває у стані банкрутства.

Про це з посиланням на арбітражного керівника, написали у соцмережах, передає "Конкурент".

Наразі стартова ціна становить 8 054 518 гривень. Цінні папери, які були власністю Володимир-Волинського цукрового заводу, оцінювали в шість мільйонів гривень, проте продали їх лише за менше ніж 37 тисяч гривень.

Крім заводу продають і колії «Львівської залізниці», які розташовані поруч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: цукровий завод, Володимир, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Хто в спеку має піклуватися про безпритульних тварин у Луцьку
14 серпень, 23:17
У Володимирі продають збанкрутілий цукровий завод за понад вісім мільйонів гривень
14 серпень, 22:43
На Ягодинській митниці запланували ремонти на майже 3 млн грн
14 серпень, 22:16
Завтра у громаді на Волині попрощаються із Героєм Миколою Вдовенком, який загинув у Курській області
14 серпень, 21:45
Схожі новини
На Волині наркоторговець загримів за ґрати на декілька років На Волині наркоторговець загримів за ґрати на декілька років
26 грудень, 2020, 14:00
На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи На Волині люди – проти продажу приміщення колишньої школи
10 січень, 2020, 18:25
Кругообіг інвесторів: влада шукає власників заводу у Володимирі Кругообіг інвесторів: влада шукає власників заводу у Володимирі
18 жовтень, 2016, 14:49
На Волині продають майно цукрового заводу На Волині продають майно цукрового заводу
11 серпень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Хто в спеку має піклуватися про безпритульних тварин у Луцьку
14 серпень, 23:17
 0
У Володимирі продають збанкрутілий цукровий завод за понад вісім мільйонів гривень
14 серпень, 22:43
 0
На Ягодинській митниці запланували ремонти на майже 3 млн грн
14 серпень, 22:16
 0
Завтра у громаді на Волині попрощаються із Героєм Миколою Вдовенком, який загинув у Курській області
14 серпень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8