У Володимирі продають збанкрутілий цукровий завод за понад вісім мільйонів гривень





Про це з посиланням на арбітражного керівника, написали у соцмережах, передає



Наразі стартова ціна становить 8 054 518 гривень. Цінні папери, які були власністю Володимир-Волинського цукрового заводу, оцінювали в шість мільйонів гривень, проте продали їх лише за менше ніж 37 тисяч гривень.



Крім заводу продають і колії «Львівської залізниці», які розташовані поруч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На продаж виставили майно ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», яке перебуває у стані банкрутства.Про це з посиланням на арбітражного керівника, написали у соцмережах, передає "Конкурент" Наразі стартова ціна становить 8 054 518 гривень. Цінні папери, які були власністю Володимир-Волинського цукрового заводу, оцінювали в шість мільйонів гривень, проте продали їх лише за менше ніж 37 тисяч гривень.Крім заводу продають і колії «Львівської залізниці», які розташовані поруч.

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