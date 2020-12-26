У Володимирі продають збанкрутілий цукровий завод за понад вісім мільйонів гривень
14 серпень, 22:43
На продаж виставили майно ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», яке перебуває у стані банкрутства.
Про це з посиланням на арбітражного керівника, написали у соцмережах, передає "Конкурент".
Наразі стартова ціна становить 8 054 518 гривень. Цінні папери, які були власністю Володимир-Волинського цукрового заводу, оцінювали в шість мільйонів гривень, проте продали їх лише за менше ніж 37 тисяч гривень.
Крім заводу продають і колії «Львівської залізниці», які розташовані поруч.
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Про це з посиланням на арбітражного керівника, написали у соцмережах, передає "Конкурент".
Наразі стартова ціна становить 8 054 518 гривень. Цінні папери, які були власністю Володимир-Волинського цукрового заводу, оцінювали в шість мільйонів гривень, проте продали їх лише за менше ніж 37 тисяч гривень.
Крім заводу продають і колії «Львівської залізниці», які розташовані поруч.
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