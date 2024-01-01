Завтра у громаді на Волині попрощаються із Героєм Миколою Вдовенком, який загинув у Курській області

У четвер, 15 серпня, Рожищенська громада попрощається з загиблим захисником України, навідником десантно-штурмового відділення Миколою Володимировичем Вдовенком з Дубища.Про це інформували у Рожищенській міській раді.О 12.00 год. будуть зустрічати Героя у Рожищі, де біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.Опісля траурний кортеж вулицями Незалежності - Промислова рухатиметься у Дубище (вул. Зелена - Молодіжна - Лесі Українки - Тичини) до рідної хати Героя (вул. Тичини, 18).Після останнього прощання на рідному обійсті вулицями Тичини - Незалежності кортеж прибуде до Свято-Володимирського храму, де відспівають загиблого.Від храму траурна процесія вирушить до місця останнього спочинку Героя на місцевому кладовищі."Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за кожного з нас, та підтримати родину у час скорботи", - закликали у міській раді.