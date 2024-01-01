Завтра у громаді на Волині попрощаються із Героєм Миколою Вдовенком, який загинув у Курській області

Завтра у громаді на Волині попрощаються із Героєм Миколою Вдовенком, який загинув у Курській області
У четвер, 15 серпня, Рожищенська громада попрощається з загиблим захисником України, навідником десантно-штурмового відділення Миколою Володимировичем Вдовенком з Дубища.

Про це інформували у Рожищенській міській раді.

О 12.00 год. будуть зустрічати Героя у Рожищі, де біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.

Опісля траурний кортеж вулицями Незалежності - Промислова рухатиметься у Дубище (вул. Зелена - Молодіжна - Лесі Українки - Тичини) до рідної хати Героя (вул. Тичини, 18).

Після останнього прощання на рідному обійсті вулицями Тичини - Незалежності кортеж прибуде до Свято-Володимирського храму, де відспівають загиблого.

Від храму траурна процесія вирушить до місця останнього спочинку Героя на місцевому кладовищі.

"Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за кожного з нас, та підтримати родину у час скорботи", - закликали у міській раді.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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