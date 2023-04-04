Підсумки НМТ у Луцьку: в яких школах найбільше двохсотбальників

У міському Департаменті освіти підбили підсумки Національного мультипредметного тестування (НМТ) 2024 у школах обласного центру.Про це 14 серпня повідомили у Луцькій міській раді, передаєЗа даними міськради 38 одинадцятикласників отримали 200 балів з одного предмета тестування. Вони навчалися у школах: № 1, №4, №5, №9, №14, №15, №18, №21, №22, №23, №26, №27.Ще п'ятеро учнів здали на відмінно два предмети і отримали на НМТ по 400 балів. Це — випускники луцьких шкіл: № 9, №10, №18, №21 і №23.600 балів з трьох предметів мультипредметного тесту у Луцьку отримала лише одна учениця — випускниця загального закладу №9Основна сесія Національного мультипредметного тесту тривала з 18 травня до 21 червня. На тестування було зареєстровано майже 11 тисяч учасників — це на тисячу більше, ніж торік, розповіла Суспільному завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. До НМТ було залучено майже півтисячі педагогів.За результатами тестування троє волинян набрали по 600 із максимальних 800 балів з 4 предметів. Найбільше 200-бальних результатів волиняни мають з таких предметів: математика (35 учасників), українська мова (28 учасників) та англійська мова (23 учасники).