Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15-17 серпня
Сьогодні, 05:14
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-17 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Магнітна буря, пік якої припав на понеділок, 12 серпня, трохи знизить свою потужність — у четвер, 15 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), але все ще залишатиметься відчутною. А 16 та 17 серпня очікується активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Магнітна буря, пік якої припав на понеділок, 12 серпня, трохи знизить свою потужність — у четвер, 15 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), але все ще залишатиметься відчутною. А 16 та 17 серпня очікується активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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