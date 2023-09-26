На Волині триває безплатна кампанія з додаткової імунізації населення





У Городищі Луцького району живе 650 жителів, розповіла Світлана Соколюк. У селі немає ні центру первинної меддопомоги, ні амбулаторії загальної практики сімейної медицини.



Зі слів Марії Білоножко, завідувачки райвідділу Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вакцинація тривала з 8-ї ранку до обіду.



Для щеплень проти кашлюку, дифтерії та правця у Городищі отримали 30 доз болгарської вакцини, розповідає медсестра Чаруківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Наталія Шеренгова.



"Дітям маленьким робимо вакцинацію з інтервалом 2 місяці трьох разово, в півтора року відбувається від цих хвороб, далі в 6 років, в 16 років, і кожні наступні 10 років планово треба робити. Якщо стається якась травма, порізи, то робимо навіть і через 5 років", — пояснює медсестра.



Аллі Ройко невдовзі виповниться 36 років, жінка востаннє вакцинувалася десять років тому, тож, каже, прийшла на планове щеплення. Каже, що не хоче захворіти та дбає про своє здоров'я.



Щеплення проти кашлюку, дифтерії та правцю – безплатне, розповідає Марія Білоножко. Перед вакцинацією пацієнтів оглянули сімейні лікарі. Усім охочим виміряли артеріальний тиску, рівень цукру, а також зробити швидкі тести на вірусні Гепатит В, С, ВІЛ/СНІД.



Від ранку до обідньої пори вакцинувалися проти кашлюку, дифтерії та правця 14 жителів села Городище, каже завідувачка райвідділу Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.



У серпні такі виїзди відбудуться ще до трьох населених пунктів області. Кампанія додаткової імунізації волинян проти кашлюку, дифтерії та правця триватиме до кінця цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб 14 серпня працювали у селі Городище Луцького району. Місцевих жителів безплатно вакцинували проти кашлюку, дифтерії та правця.У Городищі Луцького району живе 650 жителів, розповіла Суспільному сільська голова. У селі немає ні центру первинної меддопомоги, ні амбулаторії загальної практики сімейної медицини.Зі слів, завідувачки райвідділу Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вакцинація тривала з 8-ї ранку до обіду.Для щеплень проти кашлюку, дифтерії та правця у Городищі отримали 30 доз болгарської вакцини, розповідає медсестра Чаруківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини"Дітям маленьким робимо вакцинацію з інтервалом 2 місяці трьох разово, в півтора року відбувається від цих хвороб, далі в 6 років, в 16 років, і кожні наступні 10 років планово треба робити. Якщо стається якась травма, порізи, то робимо навіть і через 5 років", — пояснює медсестра.невдовзі виповниться 36 років, жінка востаннє вакцинувалася десять років тому, тож, каже, прийшла на планове щеплення. Каже, що не хоче захворіти та дбає про своє здоров'я.Щеплення проти кашлюку, дифтерії та правцю – безплатне, розповідає Марія Білоножко. Перед вакцинацією пацієнтів оглянули сімейні лікарі. Усім охочим виміряли артеріальний тиску, рівень цукру, а також зробити швидкі тести на вірусні Гепатит В, С, ВІЛ/СНІД.Від ранку до обідньої пори вакцинувалися проти кашлюку, дифтерії та правця 14 жителів села Городище, каже завідувачка райвідділу Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.У серпні такі виїзди відбудуться ще до трьох населених пунктів області. Кампанія додаткової імунізації волинян проти кашлюку, дифтерії та правця триватиме до кінця цього року.

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