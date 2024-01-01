Бої на фронті: на Покровському напрямку наші захисники відбили 58 штурмів окупантів

Розпочалась дев’ятсот четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також 58 авіаударів, зокрема, скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив 4365 обстрілів, з них 135 - із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Козача Лопань, Куп’янськ, Золочів Харківської області; Твердохлібове, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Михайлівка, Гродівка, Олександропіль, Воздвиженка, Калинове, Водяне, Урожайне, Новодонецьке Донецької області; Лобкове на Запоріжжі.Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та пункту управління, а також уразили чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт окупантів.На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів та Макіївки.На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 25 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів біля Часового Яру і Андріївки.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного і Вугледара.На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Новоданилівки - загалом провели три штурми.На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції сім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, три РСЗВ, засіб ППО, літак, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети та 65 автомобілів окупантів.