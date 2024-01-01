Росіяни окупували ще два населені пункти на Донеччині, – DeepState

Росіяни окупували ще два населені пункти на Донеччині, – DeepState
Військово-аналітичний проєкт DeepState повідомляє, що російські військові окупували селище Желанне та село Орлівка у Донецькій області.

Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.

Ворог окупував Желанне, Орлівку.

Також повідомляється, що станом на 14 серпня окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.

Разом з тим, росія стурбована і риє окопи: боїться швидкого просування українців на Курщині

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Теги: Росія, Україна, війна
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