Росіяни окупували ще два населені пункти на Донеччині, – DeepState
Сьогодні, 09:50
Військово-аналітичний проєкт DeepState повідомляє, що російські військові окупували селище Желанне та село Орлівка у Донецькій області.
Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.
Ворог окупував Желанне, Орлівку.
Також повідомляється, що станом на 14 серпня окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.
Разом з тим, росія стурбована і риє окопи: боїться швидкого просування українців на Курщині
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Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.
Ворог окупував Желанне, Орлівку.
Також повідомляється, що станом на 14 серпня окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.
Разом з тим, росія стурбована і риє окопи: боїться швидкого просування українців на Курщині
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