Росіяни окупували ще два населені пункти на Донеччині, – DeepState





Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.



Ворог окупував Желанне, Орлівку.



Також повідомляється, що станом на 14 серпня окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.



Разом з тим, росія стурбована і риє окопи: боїться швидкого просування українців на Курщині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військово-аналітичний проєкт DeepState повідомляє, що російські військові окупували селище Желанне та село Орлівка у Донецькій області.Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.Ворог окупував Желанне, Орлівку.Також повідомляється, що станом на 14 серпня окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.Разом з тим, росія стурбована і риє окопи: боїться швидкого просування українців на Курщині

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