Надсилав автомати поштою: у Ківерцях судили чоловіка за незаконний продаж зброї





Про це йдеться у судовому



Зазначають, що підсудний - уродженець Херсону. Він публікував оголошення на сайті з продажу військового спорядження, а потім надсилав товар поштою. Декілька замовлень виявилися оперативними закупками поліції.



Упродовж серпня-грудня 2023 року правоохоронці декілька разів "купували" в підсудного автомати Калашникова. Ціна одиниці становила близько 45 тисяч гривень. Замовлення вони отримували на одному з поштових відділень міста Ківерці. Таким чином поліцейським вдалося задокументувати факт незаконних дій обвинуваченого.



Підсудний свою вину визнав повністю. Вказав, що до скоєного злочину його зумовило важке матеріальне становище, оскільки він є внутрішньо переміщеною особою та немає постійного стабільного доходу. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати.



Феміда визнала чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї) ККУ, призначила йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але вирішила звільнити обвинуваченого від відбування покарання, призначивши іспитовий строк 1 рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд виніс вирок чоловіку, який незаконно продавав зброю в мережі Інтернет.Про це йдеться у судовому рішенні від 9 серпня.Зазначають, що підсудний - уродженець Херсону. Він публікував оголошення на сайті з продажу військового спорядження, а потім надсилав товар поштою. Декілька замовлень виявилися оперативними закупками поліції.Упродовж серпня-грудня 2023 року правоохоронці декілька разів "купували" в підсудного автомати Калашникова. Ціна одиниці становила близько 45 тисяч гривень. Замовлення вони отримували на одному з поштових відділень міста Ківерці. Таким чином поліцейським вдалося задокументувати факт незаконних дій обвинуваченого.Підсудний свою вину визнав повністю. Вказав, що до скоєного злочину його зумовило важке матеріальне становище, оскільки він є внутрішньо переміщеною особою та немає постійного стабільного доходу. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати.Феміда визнала чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї) ККУ, призначила йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але вирішила звільнити обвинуваченого від відбування покарання, призначивши іспитовий строк 1 рік.

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