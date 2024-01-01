Надсилав автомати поштою: у Ківерцях судили чоловіка за незаконний продаж зброї
Сьогодні, 10:00
Ківерцівський районний суд виніс вирок чоловіку, який незаконно продавав зброю в мережі Інтернет.
Про це йдеться у судовому рішенні від 9 серпня.
Зазначають, що підсудний - уродженець Херсону. Він публікував оголошення на сайті з продажу військового спорядження, а потім надсилав товар поштою. Декілька замовлень виявилися оперативними закупками поліції.
Упродовж серпня-грудня 2023 року правоохоронці декілька разів "купували" в підсудного автомати Калашникова. Ціна одиниці становила близько 45 тисяч гривень. Замовлення вони отримували на одному з поштових відділень міста Ківерці. Таким чином поліцейським вдалося задокументувати факт незаконних дій обвинуваченого.
Підсудний свою вину визнав повністю. Вказав, що до скоєного злочину його зумовило важке матеріальне становище, оскільки він є внутрішньо переміщеною особою та немає постійного стабільного доходу. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати.
Феміда визнала чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї) ККУ, призначила йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але вирішила звільнити обвинуваченого від відбування покарання, призначивши іспитовий строк 1 рік.
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Про це йдеться у судовому рішенні від 9 серпня.
Зазначають, що підсудний - уродженець Херсону. Він публікував оголошення на сайті з продажу військового спорядження, а потім надсилав товар поштою. Декілька замовлень виявилися оперативними закупками поліції.
Упродовж серпня-грудня 2023 року правоохоронці декілька разів "купували" в підсудного автомати Калашникова. Ціна одиниці становила близько 45 тисяч гривень. Замовлення вони отримували на одному з поштових відділень міста Ківерці. Таким чином поліцейським вдалося задокументувати факт незаконних дій обвинуваченого.
Підсудний свою вину визнав повністю. Вказав, що до скоєного злочину його зумовило важке матеріальне становище, оскільки він є внутрішньо переміщеною особою та немає постійного стабільного доходу. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати.
Феміда визнала чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї) ККУ, призначила йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але вирішила звільнити обвинуваченого від відбування покарання, призначивши іспитовий строк 1 рік.
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