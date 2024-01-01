У Луцьку чоловік впав у рів біля річки і не міг самостійно вибратися





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Особовим складом групи рятувальних робіт надано допомогу чоловіку, який впав у рів біля річки та не зміг самостійно вибратися.



Рятувальники використали телескопічну висувну драбину, щоб підняти потерпілого на поверхню. Опісля чоловіка передали працівникам медичної служби, допомогли вмитися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 14 серпня, рятувальники надали допомогу чоловіку, що впав у рів на вулиці Ветеранів у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Особовим складом групи рятувальних робіт надано допомогу чоловіку, який впав у рів біля річки та не зміг самостійно вибратися.Рятувальники використали телескопічну висувну драбину, щоб підняти потерпілого на поверхню. Опісля чоловіка передали працівникам медичної служби, допомогли вмитися.

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