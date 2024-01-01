У Луцьку чоловік впав у рів біля річки і не міг самостійно вибратися
Сьогодні, 10:52
Вчора, 14 серпня, рятувальники надали допомогу чоловіку, що впав у рів на вулиці Ветеранів у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Особовим складом групи рятувальних робіт надано допомогу чоловіку, який впав у рів біля річки та не зміг самостійно вибратися.
Рятувальники використали телескопічну висувну драбину, щоб підняти потерпілого на поверхню. Опісля чоловіка передали працівникам медичної служби, допомогли вмитися.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Особовим складом групи рятувальних робіт надано допомогу чоловіку, який впав у рів біля річки та не зміг самостійно вибратися.
Рятувальники використали телескопічну висувну драбину, щоб підняти потерпілого на поверхню. Опісля чоловіка передали працівникам медичної служби, допомогли вмитися.
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