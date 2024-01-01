На Волині горіла літня кухня
Сьогодні, 11:15
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 5 пожеж.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
14 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Любешів горить літня кухня.
На місце виклику направлено черговий підрозділ 12-ї ДПРЧ спільно з МПО Судче.
Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою 3 водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 18:34. Під час пожежі та її ліквідації постраждалих немає. Імовірно займання трапилося через коротке замикання електромережі.
Крім того, в області зафіксовано 4 пожежі на відкритих територіях. У містах Ковелі та Луцьку горіло сміття, а поблизу селища Любешів та села Тагачин Ковельського району - суха трава. Усі займання спричинила необережність громадян з вогнем.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
14 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Любешів горить літня кухня.
На місце виклику направлено черговий підрозділ 12-ї ДПРЧ спільно з МПО Судче.
Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою 3 водяних стволів приборкали займання, пожежу ліквідовано о 18:34. Під час пожежі та її ліквідації постраждалих немає. Імовірно займання трапилося через коротке замикання електромережі.
Крім того, в області зафіксовано 4 пожежі на відкритих територіях. У містах Ковелі та Луцьку горіло сміття, а поблизу селища Любешів та села Тагачин Ковельського району - суха трава. Усі займання спричинила необережність громадян з вогнем.
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