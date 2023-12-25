102 окупанти: СБУ провела наймасовіше взяття в полон росіян за один раз. ФОТО

102 окупанти: СБУ провела наймасовіше взяття в полон росіян за один раз. ФОТО
Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових, повідомили джерела редакції в Службі. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

За даними співрозмовників LB.ua, росіян полонили в Курській області. Операцію провели співробітники ЦСО "А" СБУ.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", – повідомили співрозмовники.
102 окупанти: СБУ провела наймасовіше взяття в полон росіян за один раз. ФОТО

Спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку зс рф та підрозділу "Ахмат".
102 окупанти: СБУ провела наймасовіше взяття в полон росіян за один раз. ФОТО
102 окупанти: СБУ провела наймасовіше взяття в полон росіян за один раз. ФОТО

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Теги: СБУ, окупанти, полон
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