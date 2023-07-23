Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю не зафіксовано, не відбувається ні приміщення техніки, ні особового складу.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.

«За останній час ситуація на кордоні з Білоруссю взагалі не змінилася. Вона повністю контролювана, і якихось нестандартних ситуацій на кордоні ми не спостерігали», - сказав Демченко.

Водночас він зауважив, що поки Білорусь знаходиться під впливом країни-терористки Росії, вона здійснює інформаційні вкиди, у яких перекладає відповідальность на Україну.

«То вони (білоруси - ред) посилюють кордон з нашою країною, то вони відводять свої війська. Нещодавно була чергова заява, що вони вбачають якісь незрозумілі дії начебто України стосовно Білорусі, тому вони перекидають додаткові підрозділи на напрямок кордону з Україною. Навіть попри те, що вони робили певні відеоматеріали, вантажили техніку на платформах, поряд із нашим кордоном ми цього не спостерігаємо. Не відбувається ні периміщення техніки, ні особового складу. Для створення такої картинки вони можуть рухатися вглиб своєї території, залучивши до цього незначну кількість своїх підрозділів», - розповів він.

Водночас речник ДПСУ підкреслив, що цей напрямок, як і кордон із Росією, є для України важливим в оборонному плані, оскільки "Білорусь продовжує грати на руку Кремля - чи то інформаційними викидами, чи то іншими моментами". За його словами, Україна укріплює свої оборонні позиції по всій притяжності кордону з Білорусью - від Волині до Чернігівщини.

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Теги: Росія, Україна, війна. Білорусь
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