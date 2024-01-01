Через «Устилуг» громадянин Польщі намагався незаконно провезти електрообладнання

Днями у пункті пропуску "Устилуг" було складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими ч.2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів громадянами). За ним у громадянина Польщі на "зеленому коридорі" тимчасово вилучено 9 одиниць електрообладнання вагою 472 кг, вартість якого буде встановлено додатково у ході провадження.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.Порушник енергійно протестував проти цього законного рішення митників, мовляв, читав у пресі, що ввезення електрообладнання в Україну наразі звільнене від сплати мита та ПДВ."З цього приводу укотре роз'яснюємо громадянам, зацікавленим у пільговому ввезенні популярних нині електрогенераторів, інверторів, літій-іонних акумуляторів та зарядних станцій на їх основі, сонячних панелей тощо (на які законодавством встановлено пільгу) під час в'їзду в Україну через автомобільний пункт пропуску та обрання ними смуги руху."Зелений коридор" призначений для ввезення особистих речей та товарів, які не підпадають під заборони чи обмеження, важать не більше 50 кг і коштують не більше еквіваленту 500 Євро на одну особу. На "зеленому коридорі" письмове декларування товару не здійснюється."Червоний коридор" - для тих, хто був відсутній в Україні менше ніж 24 години, або ввозить товари (крім особистих речей) частіше одного разу протягом 72 годин, або сумарна вартість товару, що ввозиться, перевищує еквівалент 500 Євро на особу, або сумарна вага товару перевищує 50 кг на особу (крім підакцизних). На "червоному коридорі" слід подавати ПИСЬМОВУ митну декларацію. У ній треба зазначити точні відомості про ВСІ наявні в супроводжуваному багажі товари, їх кількість та найменування, вартість. Інспектор митниці надає пільгу під час оформлення такої письмової ПАСАЖИРСЬКОЇ митної декларації на "червоному коридорі" пункту пропуску.Натомість вибір "зеленого коридору" з НЕДЕКЛАРУВАННЯМ (навіть пільгових) товарів, якщо вони (на особу) важать більше 50 кг і коштують більше 500 Євро, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.", - пояснили на митниці.