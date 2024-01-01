Укртрансбезпека попереджає: на Волині перевірятимуть громадський транспорт
Сьогодні, 13:40
На території Волинської області працівники Укртрансбезпеки спільно з патрульними поліцейськими проводитимуть комплекс профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті.
Про це повідомляє відділу державного нагляду Укртрансбезпеки.
Рейдові перевірки відбуватимуться з 15 по 30 серпня. Їхньою метою є зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод на пасажирському автомобільному транспорті і посилення державного контролю за безпекою перевезень під час виконання пасажирських перевезень автобусами.
Що перевірятимуть перш за все?
- технічний стан транспортних засобів, відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортних засобів встановленим вимогам;
- обов'язкове проведенню передрейсових медичних оглядів водіїв та передрейсових технічних оглядів автобусів;
- виконання вимог щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіями автобусів;
- дотримання вимог організації нерегулярних автобусних перевезень пасажирів у частині порушення регулярності руху одним автомобільним перевізником за одним маршрутом прямування частіше ніж два рази на тиждень;
- дотримання автомобільними перевізниками нерезидентами автотранспортного законодавства України, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів у частині не перетинання кордону на міжнародних автобусних маршрутах загального користування;
- дотримання вимог щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів або перевезення організованих дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів;
- дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт автомобільними перевізниками у частині пільгового перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами;
- дотримання вимог правил безпеки при виконанні перевезень організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення, а також у зворотному напрямку, наявності супроводжуючого при перевезенні 30 і більше дітей, наявності медичного працівника при перевезенні 30 і більше дітей, перевезенню дітей водіями, які мають стаж керування автобусами не менше 5 років.
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Про це повідомляє відділу державного нагляду Укртрансбезпеки.
Рейдові перевірки відбуватимуться з 15 по 30 серпня. Їхньою метою є зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод на пасажирському автомобільному транспорті і посилення державного контролю за безпекою перевезень під час виконання пасажирських перевезень автобусами.
Що перевірятимуть перш за все?
- технічний стан транспортних засобів, відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортних засобів встановленим вимогам;
- обов'язкове проведенню передрейсових медичних оглядів водіїв та передрейсових технічних оглядів автобусів;
- виконання вимог щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіями автобусів;
- дотримання вимог організації нерегулярних автобусних перевезень пасажирів у частині порушення регулярності руху одним автомобільним перевізником за одним маршрутом прямування частіше ніж два рази на тиждень;
- дотримання автомобільними перевізниками нерезидентами автотранспортного законодавства України, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів у частині не перетинання кордону на міжнародних автобусних маршрутах загального користування;
- дотримання вимог щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів або перевезення організованих дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів;
- дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт автомобільними перевізниками у частині пільгового перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами;
- дотримання вимог правил безпеки при виконанні перевезень організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення, а також у зворотному напрямку, наявності супроводжуючого при перевезенні 30 і більше дітей, наявності медичного працівника при перевезенні 30 і більше дітей, перевезенню дітей водіями, які мають стаж керування автобусами не менше 5 років.
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