У Луцьку 23-річна мотоциклістка допустила зіткнення із іншим двоколісним
Сьогодні, 14:47
У Луцьку сталася автопригода за участі двох мотоциклістів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно надійшов виклик про те, що на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.
На місці з’ясувалося, що:
- водій мотоцикла Kawasaki, не дотримався безпечної швидкості та здійснив зіткнення з автомобілем Tesla;
- у свою чергу 23-річна керманичка двоколісного транспорту МТ250, яка рухалася позаду, не була уважною та не дотрималася безпечної дистанції, внаслідок чого здійснила зіткнення з мотоциклом Kawasaki.
На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно надійшов виклик про те, що на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.
На місці з’ясувалося, що:
- водій мотоцикла Kawasaki, не дотримався безпечної швидкості та здійснив зіткнення з автомобілем Tesla;
- у свою чергу 23-річна керманичка двоколісного транспорту МТ250, яка рухалася позаду, не була уважною та не дотрималася безпечної дистанції, внаслідок чого здійснила зіткнення з мотоциклом Kawasaki.
На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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