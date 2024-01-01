У Луцьку 23-річна мотоциклістка допустила зіткнення із іншим двоколісним

У Луцьку сталася автопригода за участі двох мотоциклістів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно надійшов виклик про те, що на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.На місці з’ясувалося, що:- водій мотоцикла Kawasaki, не дотримався безпечної швидкості та здійснив зіткнення з автомобілем Tesla;- у свою чергу 23-річна керманичка двоколісного транспорту МТ250, яка рухалася позаду, не була уважною та не дотрималася безпечної дистанції, внаслідок чого здійснила зіткнення з мотоциклом Kawasaki.На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.