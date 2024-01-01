У Луцьку 23-річна мотоциклістка допустила зіткнення із іншим двоколісним

У Луцьку 23-річна мотоциклістка допустила зіткнення із іншим двоколісним
У Луцьку сталася автопригода за участі двох мотоциклістів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Нещодавно надійшов виклик про те, що на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місці з’ясувалося, що:

- водій мотоцикла Kawasaki, не дотримався безпечної швидкості та здійснив зіткнення з автомобілем Tesla;

- у свою чергу 23-річна керманичка двоколісного транспорту МТ250, яка рухалася позаду, не була уважною та не дотрималася безпечної дистанції, внаслідок чого здійснила зіткнення з мотоциклом Kawasaki.
У Луцьку 23-річна мотоциклістка допустила зіткнення із іншим двоколісним

На щастя, в результаті цієї ДТП ніхто не постраждав. На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Теги: Луцьк, мотоциклісти, ДТП
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