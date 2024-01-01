У Луцьку у водія вилучили шість кастетів

У Луцьку у водія вилучили шість кастетів
У Луцьку у водія виявили 6 предметів, зовні схожих на кастет.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Нещодавно, близько 4-ї години, патрулюючи вулицею Винниченка патрульні зупинили автомобіль марки Mercedes Benz, який рухався під час дії комендантської години.

В ході спілкування та перевірки документів, 51-річний водій почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і не дарма. У нього патрульні виявили 6 предметів, зовні схожих на кастет.
У Луцьку у водія вилучили шість кастетів

Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 263(Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

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Теги: Луцьк, водій, кастети
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