У Луцьку у водія вилучили шість кастетів

У Луцьку у водія виявили 6 предметів, зовні схожих на кастет.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно, близько 4-ї години, патрулюючи вулицею Винниченка патрульні зупинили автомобіль марки Mercedes Benz, який рухався під час дії комендантської години.В ході спілкування та перевірки документів, 51-річний водій почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і не дарма. У нього патрульні виявили 6 предметів, зовні схожих на кастет.Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 263(Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.