У Луцьку у водія вилучили шість кастетів
Сьогодні, 15:30
У Луцьку у водія виявили 6 предметів, зовні схожих на кастет.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно, близько 4-ї години, патрулюючи вулицею Винниченка патрульні зупинили автомобіль марки Mercedes Benz, який рухався під час дії комендантської години.
В ході спілкування та перевірки документів, 51-річний водій почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і не дарма. У нього патрульні виявили 6 предметів, зовні схожих на кастет.
Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 263(Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно, близько 4-ї години, патрулюючи вулицею Винниченка патрульні зупинили автомобіль марки Mercedes Benz, який рухався під час дії комендантської години.
В ході спілкування та перевірки документів, 51-річний водій почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і не дарма. У нього патрульні виявили 6 предметів, зовні схожих на кастет.
Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 263(Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
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