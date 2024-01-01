«Українська команда» передала 93 ОМБр дрони-літаки та обладнання до них

«Українська команда» передала 93 ОМБр дрони-літаки та обладнання до них
Волонтерський штаб «Українська команда» передав великі дрони-літаки 93 ОМБр «Холодний Яр».

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали 93 окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» чергову партію дронів-літаків. А також необхідне обладнання до них: ретранслятор та катапульту», - йдеться у повідомленні.

У волонтерському штабі зазначають, що 93 бригада "Холодний Яр" - одна з тих, для кого російсько-українська війна триває вже понад 10 років. Її бійці одними з перших стали на захист українських кордонів в Луганській області у 2014 році. Пройшли запеклі битви під Іловайськом та за Донецький аеропорт.

З початку повномасштабного вторгнення «холодноярці» боронили від орків Сумщину, Харківщину та Донеччину. Вони і сьогодні на найважчих ділянках фронту на Сході України.

«Вже завтра ці дрони полетять на голови оркам. А ми й надалі допомагатимемо нашим захисникам», - заявив під час передачі літаків-камікадзе керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію літаків-камікадзе та ретранслятор 28 бригаді. А батальйон «Свобода» отримав від «Української команди» партію FPV-дронів.

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Теги: Українська команда
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