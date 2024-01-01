У Луцьку попрощалися із Героєм Павлом Антонюком
Сьогодні, 14:14
У Луцьку попрощалися із захисником України Павлом Антонюком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Павла Антонюка, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 15 серпня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Антонюк Павло Миколайович загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Милуші.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Павла Антонюка, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 15 серпня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Антонюк Павло Миколайович загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Милуші.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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У Луцьку попрощалися із Героєм Павлом Антонюком
Сьогодні, 14:14