У Луцьку попрощалися із Героєм Павлом Антонюком

У Луцьку попрощалися із Героєм Павлом Антонюком
У Луцьку попрощалися із захисником України Павлом Антонюком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Павла Антонюка, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 15 серпня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Антонюк Павло Миколайович загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Милуші.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
У Луцьку попрощалися із Героєм Павлом Антонюком

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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