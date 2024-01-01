У Луцьку попрощалися із Героєм Павлом Антонюком

У Луцьку попрощалися із захисником УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Павла Антонюка, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 15 серпня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Антонюк Павло Миколайович загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський головаПісля завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Милуші.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.