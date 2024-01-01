На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди

На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди
Згідно з Указом Президента України орденом “За мужність” III ступеня посмертно нагороджено солдата Сергія Семенова з Волині.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Чоловік приєднався до лав Держприкордонслужби у березні 2022 року по мобілізації. Спершу проходив службу в прикордонних підрозділах західного кордону, згодом відправився на Харківщину. Там, під час одного з боїв поблизу населеного пункту Ізюмське, зв’язок з військовослужбовцем було втрачено. З квітня 2022 року прикордонник вважався зниклим безвісти. Через рік родина отримала страшну звістку – на жаль, Сергій загинув.
На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди

Посмертну нагороду прикордонника його дружині Тетяні та донці Євгенії сьогодні вручив перший заступник начальника Волинського прикордонного загону – начальник штабу Євгеній Ущук. А відзнаку Президента «За оборону України», якою Семенова також нагородили посмертно, отримав син Дмитро.
На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героя-прикордонника.
На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди
На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди
На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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