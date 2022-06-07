«Не злічити, який коровай поспіль несли на похороні полеглого Героя»: на Волині попрощались з Владиславом Понком
Сьогодні, 15:45
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Владиславом Понком.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Не злічити, який коровай поспіль знову несли на похороні полеглого Героя. Війна невблаганна – забирає так багато молодих хлопців, у яких ще мало би бути все життя попереду.
Сьогодні ми провели в останню путь загиблого на Харківщині 27-річного земляка Владислава Понка. Не втамувати болю матері, сестри та численної родини нашого захисника.
Нам залишається молитись за спокій його душі, бути вдячними за його неоціненну пожертву заради життя кожного з нас і все робити для наближення перемоги України", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Не злічити, який коровай поспіль знову несли на похороні полеглого Героя. Війна невблаганна – забирає так багато молодих хлопців, у яких ще мало би бути все життя попереду.
Сьогодні ми провели в останню путь загиблого на Харківщині 27-річного земляка Владислава Понка. Не втамувати болю матері, сестри та численної родини нашого захисника.
Нам залишається молитись за спокій його душі, бути вдячними за його неоціненну пожертву заради життя кожного з нас і все робити для наближення перемоги України", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ситуація на Курщині: Україна призначила главу військової комендатури, а бійці просуваються далі
Сьогодні, 16:16
«Не злічити, який коровай поспіль несли на похороні полеглого Героя»: на Волині попрощались з Владиславом Понком
Сьогодні, 15:45
У Луцьку у водія вилучили шість кастетів
Сьогодні, 15:30