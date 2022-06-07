«Не злічити, який коровай поспіль несли на похороні полеглого Героя»: на Волині попрощались з Владиславом Понком

«Не злічити, який коровай поспіль несли на похороні полеглого Героя»: на Волині попрощались з Владиславом Понком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Владиславом Понком.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Не злічити, який коровай поспіль знову несли на похороні полеглого Героя. Війна невблаганна – забирає так багато молодих хлопців, у яких ще мало би бути все життя попереду.

Сьогодні ми провели в останню путь загиблого на Харківщині 27-річного земляка Владислава Понка. Не втамувати болю матері, сестри та численної родини нашого захисника.

Нам залишається молитись за спокій його душі, бути вдячними за його неоціненну пожертву заради життя кожного з нас і все робити для наближення перемоги України", - йдеться в повідомленні.
«Не злічити, який коровай поспіль несли на похороні полеглого Героя»: на Волині попрощались з Владиславом Понком

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
«Не злічити, який коровай поспіль несли на похороні полеглого Героя»: на Волині попрощались з Владиславом Понком



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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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