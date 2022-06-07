«Не злічити, який коровай поспіль несли на похороні полеглого Героя»: на Волині попрощались з Владиславом Понком

Владиславом Понком.



Про це Ігор Пальонка.



"Не злічити, який коровай поспіль знову несли на похороні полеглого Героя. Війна невблаганна – забирає так багато молодих хлопців, у яких ще мало би бути все життя попереду.



Сьогодні ми провели в останню путь загиблого на Харківщині 27-річного земляка Владислава Понка. Не втамувати болю матері, сестри та численної родини нашого захисника.



Нам залишається молитись за спокій його душі, бути вдячними за його неоціненну пожертву заради життя кожного з нас і все робити для наближення перемоги України", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим ГероємПро це повідомив міський голова Володимира"Не злічити, який коровай поспіль знову несли на похороні полеглого Героя. Війна невблаганна – забирає так багато молодих хлопців, у яких ще мало би бути все життя попереду.Сьогодні ми провели в останню путь загиблого на Харківщині 27-річного земляка Владислава Понка. Не втамувати болю матері, сестри та численної родини нашого захисника.Нам залишається молитись за спокій його душі, бути вдячними за його неоціненну пожертву заради життя кожного з нас і все робити для наближення перемоги України", - йдеться в повідомленні.

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