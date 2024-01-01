Ситуація на Курщині: Україна призначила главу військової комендатури, а бійці просуваються далі
Сьогодні, 16:16
Українські війська продовжують просуватися на території Курської області рф — загалом від початку операції вже на 35 км. Окрім того, там таки створили військову комендатуру.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці верховного головнокомандувача, пише Громадське.
На Курщині вже створили військову комендатуру — її керівником став генерал-майор Едуард Москальов. Як пояснив Сирський, це потрібно для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях.
Окрім Суджі, ще у трьох населених пунктах завершили пошук знищення противника, доповів головнокомандувач.
Від початку доби Сили оборони на окремих напрямках просунулися від 500 м до 1,5 км та відбили три атаки. Бійці продовжують наступальні дії. Загалом же від початку операції в Курській області українські війська просунулися на 35 км, взяли під контроль 1150 м² та 82 населених пункти.
Президент Володимир Зеленський детально не коментував Ставку, а лише окреслив ключові теми: фронт, зброя, обмін полоненими та законодавчі ініціативи. Пообіцяв надати подробиці згодом.
Що відбувається у Курській області?
Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.
Росія у відповідь оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення. російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей». Хоча місцеві жителі евакуюються з прикордоння.
Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня, заявивши, що під контролем ЗСУ тоді перебувало 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.
Україна вже запустила гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися.
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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці верховного головнокомандувача, пише Громадське.
На Курщині вже створили військову комендатуру — її керівником став генерал-майор Едуард Москальов. Як пояснив Сирський, це потрібно для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях.
Окрім Суджі, ще у трьох населених пунктах завершили пошук знищення противника, доповів головнокомандувач.
Від початку доби Сили оборони на окремих напрямках просунулися від 500 м до 1,5 км та відбили три атаки. Бійці продовжують наступальні дії. Загалом же від початку операції в Курській області українські війська просунулися на 35 км, взяли під контроль 1150 м² та 82 населених пункти.
Президент Володимир Зеленський детально не коментував Ставку, а лише окреслив ключові теми: фронт, зброя, обмін полоненими та законодавчі ініціативи. Пообіцяв надати подробиці згодом.
Що відбувається у Курській області?
Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.
Росія у відповідь оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення. російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей». Хоча місцеві жителі евакуюються з прикордоння.
Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня, заявивши, що під контролем ЗСУ тоді перебувало 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.
Україна вже запустила гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися.
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