Ситуація на Курщині: Україна призначила главу військової комендатури, а бійці просуваються далі





Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці верховного головнокомандувача, пише



На Курщині вже створили військову комендатуру — її керівником став генерал-майор Едуард Москальов. Як пояснив Сирський, це потрібно для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях.



Окрім Суджі, ще у трьох населених пунктах завершили пошук знищення противника, доповів головнокомандувач.



Від початку доби Сили оборони на окремих напрямках просунулися від 500 м до 1,5 км та відбили три атаки. Бійці продовжують наступальні дії. Загалом же від початку операції в Курській області українські війська просунулися на 35 км, взяли під контроль 1150 м² та 82 населених пункти.



Президент Володимир Зеленський детально не коментував Ставку, а лише окреслив ключові теми: фронт, зброя, обмін полоненими та законодавчі ініціативи. Пообіцяв надати подробиці згодом.



Що відбувається у Курській області?



Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.



Росія у відповідь оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення. російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей». Хоча місцеві жителі евакуюються з прикордоння.



Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня, заявивши, що під контролем ЗСУ тоді перебувало 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.



Україна вже запустила гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська продовжують просуватися на території Курської області рф — загалом від початку операції вже на 35 км. Окрім того, там таки створили військову комендатуру.Про це повідомив головнокомандувач ЗСУна Ставці верховного головнокомандувача, пише Громадське На Курщині вже створили військову комендатуру — її керівником став генерал-майор. Як пояснив Сирський, це потрібно для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях.Окрім Суджі, ще у трьох населених пунктах завершили пошук знищення противника, доповів головнокомандувач.Від початку доби Сили оборони на окремих напрямках просунулися від 500 м до 1,5 км та відбили три атаки. Бійці продовжують наступальні дії. Загалом же від початку операції в Курській області українські війська просунулися на 35 км, взяли під контроль 1150 м² та 82 населених пункти.Президентдетально не коментував Ставку, а лише окреслив ключові теми: фронт, зброя, обмін полоненими та законодавчі ініціативи. Пообіцяв надати подробиці згодом.Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росіїзаявив про «масштабну провокацію» з боку України.Росія у відповідь оголосила про проведення «антитерористичної операції» в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. На думку аналітиків, таке формулювання обрали, щоб не сіяти більше паніки серед населення. російське опозиційне видання «Верстка» писало, що наразі не планується вводити воєнний стан у Курській області, щоб «не тривожити людей». Хоча місцеві жителі евакуюються з прикордоння.Президент Україниуперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня, заявивши, що під контролем ЗСУ тоді перебувало 1000 км² територій. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.Україна вже запустила гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися.

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