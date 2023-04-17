За тиждень через COVID-19 у лікарні на Волині потрапили 60 людей





Загалом нині ушпиталені 75 людей з COVID-19, 35 із них — діти. Про це 15 серпня під час брифінгу розповіла заступниця директора Волинського Центру контролю і профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська, пише



На думку епідеміологині, справжня кількість хворих може бути значно більшою, бо чимало волинян лікуються вдома і не звертаються до лікарів. Також Ірина Єнжиєвська додала, що збільшення захворюваності на COVID-19 пов’язують з появою нового штаму — FLiRT.



"Нового субваріанту FLiRT поки що серед мешканців Волинської області не виявлено", – зазначила Ірина Єнжиєвська.



Як додала під час брифінгу заступниця начальника управління охорони здоровʼя облдержадміністрації Людмила Рожко, усі медичні заклади Волині готові до роботи в умовах зростання захворюваності на COVID-19.



"Пацієнти лікуються стаціонарно в інфекційних відділеннях практично в кожному закладі спроможної мережі. Базовим закладом залишається обласна інфекційна лікарня. Насамперед госпіталізують людей, які вже мають якісь ускладнення. Найчастіше — це пневмонія", — сказала посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останній тиждень на Волині підтвердили 240 нових випадків коронавірусної інфекції. 60 недужих потрапили у лікарню через ускладнення.Загалом нині ушпиталені 75 людей з COVID-19, 35 із них — діти. Про це 15 серпня під час брифінгу розповіла заступниця директора Волинського Центру контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне На думку епідеміологині, справжня кількість хворих може бути значно більшою, бо чимало волинян лікуються вдома і не звертаються до лікарів. Також Ірина Єнжиєвська додала, що збільшення захворюваності на COVID-19 пов’язують з появою нового штаму — FLiRT."Нового субваріанту FLiRT поки що серед мешканців Волинської області не виявлено", – зазначила Ірина Єнжиєвська.Як додала під час брифінгу заступниця начальника управління охорони здоровʼя облдержадміністрації Людмила Рожко, усі медичні заклади Волині готові до роботи в умовах зростання захворюваності на COVID-19."Пацієнти лікуються стаціонарно в інфекційних відділеннях практично в кожному закладі спроможної мережі. Базовим закладом залишається обласна інфекційна лікарня. Насамперед госпіталізують людей, які вже мають якісь ускладнення. Найчастіше — це пневмонія", — сказала посадовиця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію