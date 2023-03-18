На Волині адвоката підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон





Про це 15 серпня повідомили в пресслужбі прокуратури області. Кого саме затримали правоохоронці не розголошують, пише



За даними прокуратури, адвокат налагодив схему виїзду військовозобов’язаних за кордон разом із 41-річним жителем міста Ковеля. Слідство встановило, що за перетин кордону вони отримували від чоловіків по 10 тисяч доларів США.



Правоохоронці затримали обох підозрюваних під час отримання коштів від військовозобов'язаного, який начебто планувала виїхати з України і вже заселився у готель поблизу кордону.



Суд погодив проведення обшуків у адвоката та ковельчанина. Яку суму знайшли та вилучили — в прокуратурі не зазначають.



Двом чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років із конфіскацією майна.



Наразі суд обрав підозрюваним запобіжний захід — домашній арешт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині адвоката підозрюють у тому, що він незаконно переправляв військовозобов'язаних за межі країни.Про це 15 серпня повідомили в пресслужбі прокуратури області. Кого саме затримали правоохоронці не розголошують, пише Суспільне За даними прокуратури, адвокат налагодив схему виїзду військовозобов’язаних за кордон разом із 41-річним жителем міста Ковеля. Слідство встановило, що за перетин кордону вони отримували від чоловіків по 10 тисяч доларів США.Правоохоронці затримали обох підозрюваних під час отримання коштів від військовозобов'язаного, який начебто планувала виїхати з України і вже заселився у готель поблизу кордону.Суд погодив проведення обшуків у адвоката та ковельчанина. Яку суму знайшли та вилучили — в прокуратурі не зазначають.Двом чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років із конфіскацією майна.Наразі суд обрав підозрюваним запобіжний захід — домашній арешт.

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