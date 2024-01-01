Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 серпня
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень в західній половині невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 14-16°, вдень 29-31°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 серпня
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень в західній половині невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 14-16°, вдень 29-31°.
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