На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Хаймик





Про загибель воїна-земляка повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.



"Змушені повідомити про страшну втрату на фронті. Загинув наш Герой-краянин із села Брониця – Хаймик Володимир Романович, 1983 року народження", - повідомили у міськраді.



Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в Луганській області.



Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомимо додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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