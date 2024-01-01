На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Хаймик

На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Хаймик
Знову біль гіркої втрати, скорбота і смуток. Лави Героїв небесного війська невпинно поповнюються.

Про загибель воїна-земляка повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.

"Змушені повідомити про страшну втрату на фронті. Загинув наш Герой-краянин із села Брониця – Хаймик Володимир Романович, 1983 року народження", - повідомили у міськраді.

Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в Луганській області.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: війна, загибель, Брониця, Камінь-Каширський
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