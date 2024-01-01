На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Хаймик
Сьогодні, 21:16
Знову біль гіркої втрати, скорбота і смуток. Лави Героїв небесного війська невпинно поповнюються.
Про загибель воїна-земляка повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
"Змушені повідомити про страшну втрату на фронті. Загинув наш Герой-краянин із села Брониця – Хаймик Володимир Романович, 1983 року народження", - повідомили у міськраді.
Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в Луганській області.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про загибель воїна-земляка повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
"Змушені повідомити про страшну втрату на фронті. Загинув наш Герой-краянин із села Брониця – Хаймик Володимир Романович, 1983 року народження", - повідомили у міськраді.
Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в Луганській області.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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